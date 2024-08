THQ Nordic annonce un Wreckfest 2

Le dernier THQ Nordic a permis d'officialiser le développement dedont l'avancée du développement est inconnu vu la cinématique CG et les visuels « légèrement » retouchés, en plus de l'absence de fenêtre de sortie (PC, PlayStation 5, Xbox Series).Qu'importe pour les fans qui se frottent les mains face aux promesses d'un moteur physique totalement revu, un gros mode carrière en plus des divers modes habituels, du online, davantage de personnalisation, des véhicules incongrus dans des challenges spéciaux, et même du multi splitté pour les anciens.