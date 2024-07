Une bande-annonce de plus pour Visions of Mana

Square Enix nous propose une nouvelle vidéo de, ou « Seiken 5 » pour les intimes bien que cela fait longtemps qu'il n'y a plus de projet de numérotation dans cette franchise, abordant ici 3 des 8 Reliques Spirituelles, précisément la Terre, la Lumière et l'Ombre. Comme déjà abordé, chacun des types de magie aura autant d'utilité en combat que durant l'exploration, en simple exemple la Lumière qui pourra faire pousser des ponts provisoires, pendant que sur le champ de bataille, on pourra créer des liens entre les ennemis pour faire « refléter » les dégâts de l'un à l'autre.Sortie prévue dans un mois tout pile, le 29 août donc.