Le point Harry Potter : Quidditch Champions avec bande-annonce et date(s) de sortie

Warner Bros vient de dévoiler un premier trailer de gameplay pour, sa nouvelle adaptation d'un univers qu'on ne présente plus, signalant que les précommandes sont désormais ouvertes en vue du lancement prochain, mais il va falloir suivre.3 septembre :- Lancement du jeu uniquement en dématérialisé- PC, PlayStation, Xbox en cross-gen- 29,99€ en édition Standard, 39,99€ en édition Deluxe- L''édition Deluxe ajoute des packs de skins et 2000 pièces d'or à dépenser (*)- Les skins concerneront uniformes, emblèmes et balais pour chacune des 4 maisons.8 novembre 2024 :- Lancement de l'édition physique, uniquement en édition Deluxe (39,99€).- Uniquement PlayStation 5/4 et Xbox Series/OneMais aussi :- Pas de date pour la version Switch autre que « fin d'année ».- L'édition standard sera offerte à tous les abonnés PS Plus, à condition de la télécharger avant le 30 septembre.- Les abonnés PS Plus obtiendront également un skin de balais « Éclair de Feu Suprême »(*) La Warner tient à signaler que les pièces d'or ne feront pas l'objet de micro-transactions.