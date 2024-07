Dynasty Warriors Origins balance son gameplay

La première présentation deest désormais disponible en meilleure qualité, proposée pour rappel lors du dernier ChinaJoy avec cette sensation de nouveau départ autant par la fin de la numérotation (qui évitera enfin les différences JP/International) que par le retour aux sources suite à la catastropheet son monde ouvert de l'angoisse.De nouveau le rythme et de vraies batailles de masse, ce qui est un euphémisme pour cet épisode proposant une vraie évolution graphique et un nombre record de personnages à l'écran. Enfin, Omega Force a précisé que malgré la présence d'un avatar central pour le scénario, il sera toujours possible de jouer d'autres officiers, néanmoins sous conditions.Sortie prévue courant 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.