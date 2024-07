Bleach : Rebirth of Souls présente en vidéo les contours de son système de combat

Quelques temps après son annonce (surprise), lors de l'Anime Expo,nous revient avec une première vidéo de présentation, assez courte pour un jeu dont on ne sait pas encore grand-chose car uniquement dédiée aux diverses features du système de combat apparemment conçu pour multiplier les retournements de situations.Pour le reste, genre le casting complet et les modes de jeu, il faudra encore patienter avec un évident nouvel aperçu à la GamesCom ou au TGS (voire les deux) avant le lancement futur mais non daté, sur PC, PlayStation 4/5 et Xbox Series.