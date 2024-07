Unknown 9 : une présentation... et un report

Revenu d'entre les abysses il y a quelques semaines, 4 ans après son annonce (et entre temps le rachat du projet comme du studio par Bandai Namco),n'échappe pas à un nouveau couac : prévu pour cet été sans plus de précisions, le titre n'arrivera que plus tard cette année, là encore sans davantage d'infos (PC, PlayStation et Xbox en cross-gen).Une nouvelle présentation nous est néanmoins offerte, portée par la voix du directeur créatif Christophe Rossignol pour décrire le début de cette aventure nous faisant incarner Haroona, une « Quaestor », donc quelqu'un avec la capacité de pénétrer dans le « Revers », une dimension parallèle recelant de mystérieux secrets convoités par les « Ascendants », organisation aux vilaines intentions.