GreedFall II : une date pour l'Early Access

5 ans après un premier épisode devenu le meilleur succès critique et commercial de l'histoire des français de Spiders,débutera sa carrière le 24 septembre 2024 sur PC via Steam (donc un léger report vu que c'était censé être pour l'été), et par « début de carrière », on précise que l'on parle d'une Early Access, une manière de procéder qui semble lentement devenir une mode adoptée par tous même par ceux qui ne l'assument pas.Le trailer d'annonce étant peu éloquent, on vous remet également le précédent, tout en rappelant qu'une fois la 1.0 disponible on ne sait quand, seront également au rendez-vous des versions PlayStation 5 et Xbox Series.