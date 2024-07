Tekken 8 : Lidia Sobieska a sa date

Bandai Namco nous annonce que Lidia Sobieska sera disponible dansdès le 22 juillet pour les possesseurs du premier Character Pass, ou 3 jours plus tard pour ceux qui préféreront obtenir le personnage individuellement. Le lancement sera accompagné d'une MAJ 1.06 offrant quelques correctifs et un stage gratuit (également visible dans la vidéo).Lidia Sobieska est après Eddy le deuxième personnage du Pass, et sera suivie par deux autres d'ici début 2025, dont l'identité est toujours maintenue secrète.