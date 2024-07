Le Story Trailer de Flintlock : The Siege of Dawn

Comme pour le sujet du précédent article, c'est également le 18 juillet que sortira, nouvelle production des néo-zélandais de A44 Games () qui accueille en ce jour un Story Trailer dressant les contours du scénario : celui de la quête de vengeance de Nor, qui s'associera avec un dieu renard contre d'autres dieux bien plus méchants.Le prix sera plus doux qu'à l'accoutumée (39,99€ sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series), en rajoutant que le titre sera disponible Day One dans le Game Pass.