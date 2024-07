Nouveau trailer pour l'adaptation de Sans un bruit

Saber Interactive nous offre une nouvelle bande-annonce de, adaptation de la franchise cinématographique connue chez nous sous le nom de, ayant déjà réuni trois films dont une préquelle (le vrai troisième chapitre arrivera dans les salles en 2025).Avec deux ans de retard lié à un changement de développeur, le titre sera une sorte de jeu narratif mixé à du survival, avec une mécanique liée à l'inhalateur de l'héroïne (elle est asthmatique) et bien entendu l'obligation de progresser sans faire une once de bruit si ce n'est pour détourner l'attention des grosses bestioles.Sortie prévue pour la fin d'année sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.