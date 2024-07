Quest : Attack on Titan VR a sa date de sortie

Exclusivité Quest (2/3/Pro) et d'une certaine façon rêve d'une autre époque,arrivera le 23 juillet ou plutôt en partie : ce sera une sorte d'Early Access n'offrant que les 2 premiers chapitres du jeu (2 à 3h chacun, on nous dit), pour seulement 4,99€. Les suivants seront à payer au fil du temps.Et on espère que ce sera aussi sympathique à vivre que suffisamment immersif (et si possible sans trop de nausées) car il faut bien se montrer honnête : c'est incroyablement moche.