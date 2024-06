2XKO se prépare pour sa phase Playtest

Avec son titre toujours aussi pourri,va amorcer sa phase de playtest sur les différentes machines (PC, PlayStation 5, Xbox Series) pour un public sélectionné sous conditions d'inscription préalableLa phase aura lieu du 8 au 19 août pour seulement 7 pays concernés (le bol : la France en fait partie), et si sélectionné en plus de devoir répondre à un sondage obligatoire, vous recevrez non pas une mais deux clés, l'autre étant à refourguer à qui vous le souhaitez.On vous laisse avec cette session Q/A pour en apprendre davantage sur ce nouveau jeu de baston, directement intégré à l'universdans le cadre d'une opération d'ouverture légèrement avortée depuis.