Phantom Breaker Battlegrounds (encore) de retour

Dérivé d'un jeu de baston 2D, le beat'em allavait déjà eu droit à une réédition « Overdrive » il y a quelques années, mais souhaite encore dire son dernier moment avec une version « Ultimate » le 13 février 2025 sur absolument tous les supports. Par contre, excusez l'inflation : on passe de 14,99 à 24,99€.Au programme, une refonte du moteur sous Unreal Engine 5, des améliorations de gameplay pour rendre la prise en main plus souple, une nouvelle bande-son (on peut quand même sélectionner les deux OST d'origine), un nouveau mode Arcade pour incarner les méchants, et du multi en ligne (4 en coop, 8 dans un Versus inédit).En outre, si le distributeur européen n'a pas encore été nommé, nous devrions avoir une version boîte (39,99€) et un collector (109,99€), dont le contenu est à découvrir dans les visuels ci-dessous.