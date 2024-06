Path of Exile II : la Sorcière déchaîne les enfers

Désormais attendu quelque part en fin d'année, du moins en Early Access quel que soit le support (PC, PlayStation 5 et Xbox Series), le hack'n slashne compte pas laisserprendre trop de lumières en 2024, dévoilant en ce jour une bonne grosse vidéo de gameplay totalement dédiée à la Sorcière, sorte de mélange entre l'Invocateur et le Nécromancien, compensant sa faiblesse physique dans sa capacité à faire tomber des armées de streums sur ses opposants.Pour rappel, cette suite toujours F2P et garanti « sans pay-to-win » proposera le cross-play, le cross-save, la coop à 2 en local comme en ligne, et de futures extensions totalement gratuites d'accès.