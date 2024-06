Starship Troopers : Extermination débarquera en octobre sur PC et consoles

Difficile de ne pas faire un certain lien mais n'y voyez aucune forme d'opportunisme :est arrivé « avant »puisque son Early Access est en cours depuis plus d'un an, et c'est d'ailleurs le 11 octobre que le titre franchira l'étape de sa 1.0 sur PC, coïncidant avec le lancement le même jour de versions PlayStation 5 et Xbox Series (total cross-play).Ce défouloir jouable jusqu'à 16 en coopération (!) ne se contentera plus des défis classiques vu que la 1.0 sera également marquée par l'ajout d'une campagne solo faite de 20 missions avec Casper Van Dien dans le rôle du général.Bonus : version boîte sur consoles, prix moindre que la norme (49,99€) et localisation FR.