Blumhouse Games passe au concret en dévoilant ses six premiers projets

Encore un petit retour sur la conférence d'hier, celle de Geoff Keighley donc en ouverture du Summer Game Fest, pour revenir sur le cas Blumhouse Games qui a tenu parole en voulant squatter le secteur JV après celui du cinéma où il est particulièrement actif, que le résultat plaise ou non (Insidious, Megan, Get Out, Paranormal Activity, Sinister, etc).Et l'aspect usine à gaz se ressentira apparemment autant dans notre média avec, boom, dès le départ 6 projets annoncés et dont la vitesse de production devrait de toute façon être rapide vu le pari sur les jeux intimistes et indépendants auprès de plusieurs intéressés.On a donc pour l'instant :, du créateur de, un FMV encore tenu secret, en notant que Sam Barlow pourrait déjà avoir un autre projet en cours avec Blumhouse., un survival-horror à la première personne avec une originalité : les armes (maudites) ont besoin d'absorber notre propre sang pour fonctionner. Aucun abus donc, bien que l'on puisse à notre tour absorber celui des ennemis plus ou moins humains., un jeu de ferme qui prêterait à sourire si en dehors du boulot, il ne fallait pas découvrir qui est le tueur en série du coin., un hommage à l'époque PS1., où l'on incarne un programmeur devant percer les secrets d'un mystérieux jeu d'horreur dont il n'existe qu'une seule copie.enfin, également curiosité car signé par le réalisateur de, où les déboires psychologiques seront au rendez-vous : une ville, la dernière de l'humanité, où les représentants disparaissent quand ils dorment, poussant les survivants à rester éveillé le plus longtemps possible avec les conséquences qui vont avec.Reste à attendre les dates pour chacun.