Super Monkey Ball : Banana Rumble commence à dévoiler le contenu de son Pass (cher)

sait jouer le chaud et le froid au niveau des tarifs. 49,99€ en prix standard (facilement moins de 40 en cherchant bien), ce qui est assez sympa, mais attention, le « SEGA Pass » lui en rigole pas : 24,99€ pour ajouter 6 personnages au casting.Les 4 premiers seront le quatuor star des aventures de Sonic, chacun avec ses propres stats, et un skin magique pour changer les bananes à récolter en anneaux d'or. Les 2 autres seront tirées de « franchises iconiques » de l'éditeur donc on vous laisser parier, et notez également que pour bien appuyer l'ère moderne, 15 packs d'accessoires seront vendus individuellement.Quoi qu'il arrive, le jeu de base sortira le 25 juin, uniquement sur Switch.