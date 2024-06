Legacy : Steel & Sorcery, l'action-RPG des anciens de World of Warcraft se dévoile

Il faut retourner en 2021 pour se souvenir qu'une partie des anciens dequittait Blizzard pour fonder Notorious Studios, souhaitant désormais bosser sur un action-RPG. 3 ans plus tard, les choses ont prix forme avec, un titre dont la connectivité s'éloigne d'un MMO pour se rapprocher de quelque chose comme(la comparaison s'arrête là), donc en gros une expérience jouable aussi bien en solo qu'en coopération, avec du PVE mais également du PVP par la présence d'autres joueurs sur la grande map (pas plus de 24 joueurs par session).Un rapide trailer montre le ton principal (de l'héroic-fantasy, des affrontements contre des streums et contre un autre joueur humain), mais une présentation plus complète aura prochainement lieu pour préparer l'Early Access signée pour la fin d'année, dont la durée sera d'environ 12 mois avant le véritable lancement le temps d'ajouter davantage de classes, ennemis, biomes & co.