Netflix : du Tomb Raider, du Minecraft et Arcane S2

Petit point Netflix et il couvre trois annonces, avec pour commencer l'adaptation animequi se date pour le 10 octobre, avec un minimum d'intérêt pour les fans par le fait que le scénario fera directement lien entreet le nouvel arc en cours de développement chez Crystal Dynamics, financé par Amazon. Ce dernier prépare parallèlement une adaptation Live de la franchise pour Prime.Plus rapidement, une adaptation dearrivera « prochainement », sans plus d'informations pour le moment, et la très apprécié sérieaura sa Saison 2 en novembre.