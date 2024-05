C'était peut-être ce qu'il y avait de mieux pour oublier le passé (celui de l'odieux DW9) : revenir aux origines dans tous les sens du terme avec, premier épisode canonique depuis 6 ans, et même 7 en fait vu que son lancement aura lieu l'année prochaine sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.La première bande-annonce est disponible, montrant l'évidente évolution graphique même si l'on évitera d'être trop réclamant vu le genre et le moteur d'Omega Force.