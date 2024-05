XDefiant continue de surpasser les attentes

Nouveau point de situation pour, un temps sujet de moqueries non pas pour son potentiel mais pour l'aspect arlésienne et une campagne marketing très particulière, mais force est de constater que pour l'heure, le pari semble toujours plus réussi : Insider Gaming, encore eux, rapporte que ce FPS compétitif est en train d'atteindre les 8 millions de joueurs uniques une semaine après son lancement, explosant les objectifs internes d'Ubisoft (que l'on connaît désormais : c'était 5 millions, et en un mois).Hier, le titre a obtenu un nouveau record de joueurs en simultané (700.000) mais les craintes d'un dégonflage restent présentes, surtout qu'il reste l'inconnu sur le pourcentage de fans ayant craqué sur la monétisation, seul point à même d'assurer la survie de cet apparent succès surprise.