Les choses s'accélèrent pourà une semaine de son lancement et ce trailer cinématique marquant l'arrivée prochaine confirme ce qui semble être les deux derniers personnages au casting de la Saison 1 : l'Agent Smith (Matrix) et sans surprise Jason (Vendredi 13).Bien entendu, d'autres combattants s'ajouteront au fil du temps, rien que dans le cadre de cette Saison 1 qui fera ses débuts le 28 mai sur PC et supports PlayStation/Xbox.