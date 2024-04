Destiny 2 : nouvelle BA pour l'arc final

Bungie dévoile une nouvelle bande-annonce depour continuer à mettre en avant le contexte qui aura plus que jamais son importance dans cet ultime chapitre aux allures de best-of nostalgique, et ce grâce aux souvenirs matérialisés du Coeur Pâle, noyau du Voyageur, lui-même source du pouvoir absolu de l'univers de la franchise et forcément convoité par le grand vilain.Le lancement tombera le 4 juin et sisurvivra à cela mais uniquement par le biais de mises à jour moindres, Bungie a déjà le regard tourné vers l'avenir, assurément avec, et peut-être aussi versvu les sous-entendus.