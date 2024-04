En attendant le prochain épisode, Flight Simulator continue de se mettre à jour

Dans quelques semaines se présentera, mais cela n'empêche pas le studio Asobo de continuer de mettre à jour le précédent jeu (après tout, les travaux vont ensuite resservir) et c'est ainsi que le titre vient d'accueillir sa « City Update VI », le genre toujours dédié à l'amélioration graphique de certains coins précis du monde.Cette fois, c'est le Bade-Wurtemberg (Allemagne) qui est visé avec 6 villes désormais parfaitement modélisées mais également un aéroport fait à la main (Friedrichshafen) et comme de coutume une brouette de monuments. C'est toujours gratos et à découvrir dans la vidéo ci-dessous.