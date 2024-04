Destiny 2 : bande-annonce de La Forme Finale et l'envie pour Bungie de faire perdurer la licence

Objet de belles gouttes de sueur chez Bungie,ne subira en tout cas aucun nouveau report, la dernière présentation ayant permis de confirmer le lancement pour le 4 juin 2024 avec une nouvelle bande-annonce et en bonus la nouvelle sous-classe combinant pour la première fois les pouvoirs de la Lumière et des Ténèbres. D'ici-là, les joueurs peuvent s'adonner dès aujourd'hui à la nouvelle saison « Dans la Lumière » qui dressera la route vers le grand final.Et justement, un mot sur l'avenir a été dressé avec la confirmation queva perdurer encore un temps (faut bien nourrir les fans du studio avant) mais également que la licence se poursuivra « au-delà », sans plus de précisions. Coïncidence, il y a quelques semaines est apparu un prétendu leak sur Reddit, évoquant la mise en chantier d'unsous le nom de code « Payback » avec la fin du système de classe.