Helldivers II : aperçu leak des méchas + alliés IA

Drôle de leak que voilà : via Reddit, plusieurs joueurs ont signalé que le temps d'une partie totalement aléatoire sur, ils ont pu mettre la fin sur les fameux méchas pourtant encore non disponibles officiellement, à se demander s'il s'agit d'une erreur de Arrowhead dans sa multiplications de patchs… ou d'un teasing pour faire monter la pression chez la communauté.Quoi qu'il en soit, des vidéos ont été capturées en urgence pour en avoir un aperçu (on parle de plusieurs types de méchas) mais pas que : des joueurs ont également pu mettre la main sur un lance-roquette énergétique et, surprise, une fonctionnalité pour faire appel à des alliés IA durant vos missions. Plutôt utile pour ceux qui veulent tenter quelques missions en solo.