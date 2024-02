The Outlast Trials : nouveau trailer avant la sortie

C'est au travers de l'IGN Fan Fest édition 2024 quea rappelé son existence par l'arrivée de sa 1.0 le 6 mars, donc le véritable lancement aussi bien sur PC où il restera en accès anticipé jusque-là, et pour la première fois sur les deux générations PlayStation et Xbox.Un troisième épisode bien différent des deux premiers car s'il sera bien jouable en solo, l'apport durant l'Early Access d'options plus souples n'empêchera pas une orientation voulue pour la coopération dans le but de mieux survivre face aux expériences de Murkoff.