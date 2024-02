Fortnite Festival : le fabriquant PDP proposera sa propre guitare (PlayStation comme Xbox)

Répondant à l'appel lancé par Harmonix, le créateur d'accessoires PDP dégaine le Riffmaster, grand retour sur le devant de la scène des guitares de l'époque, ici compatible PlayStation (4/5) et Xbox (One/XBS) et prévu pour le printemps 2024.Fourni avec sa batterie pouvant atteindre 36h de capacité et une fonction pliable pour garantir un rangement adéquat, le Riffmaster sera évidemment proposé pourqui vient de terminer son très long suivi (les morceaux achetés seront à nouveau téléchargeables indéfiniment) mais surtout, le désormais avenir de Harmonix directement inclus dans le HubDans, les joueurs peuvent réutiliser leurs skins du jeu de base, et devront acheter leurs musiques à l'unité pour y jouer quand ils le souhaitent jusqu'à 4, ou se contenter d'une sélection se renouvelant périodiquement, avec au moins une nouveauté par semaine.