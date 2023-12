Den of Wolves : le PayDay du futur

Pendant quedoit s'améliorer autant dans le fond que dans le contenu, des anciens de la licence préparent une contre-attaque avec, toujours un jeu de braquage MAIS à la sauce SF. D'ailleurs, histoire de bien se démarquer de son modèle ou plutôt de dire « on est encore plus ambitieux », on nous parle déjà de missions axées sur l'espionnage et l'assassinat.Et c'est donc dans l'univers fictif de Midway City, où s'affrontent idéologiquement les méga-corporations pro-IA et des sociétés pas plus recommandables mais pro-humains, que nous incarnerons un illustre inconnu souhaitant faire son trou dans cet enfer.Pas de date, et seul le PC est visé pour le moment mais des versions « consoles » sont bien dans les plans.