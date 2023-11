Premier trailer pour South Park : Snow Day

THQ Nordic a diffusé la première bande-annonce de, fournie avec du gameplay, mais pas suffisamment pour comprendre exactement à quoi nous aurons affaire si ce n'est que ce sera bien jouable à 4 en coopération, et que nous y incarnerons une nouvelle fois un « New Kid » rejoignant la bande de timbrés.Espérons au moins que l'humour y soit, et sans censure. Après tout on parle de THQ Nordic, ceux à l'origine de(le meilleur) avant que Ubisoft ne reprenne le lot pour concevoir ensuite le bien trop sageRéponse à tout cela courant 2024, au prix doux de 29,99€.