étant un jeu Ubisoft, vous n'échapperez pas à l'habituel Season Pass directement inclus dans les éditions Gold et Ultimate, ou achetable à part selon l'envie.Cette bande-annonce à moins d'un mois du lancement (7 décembre) permet d'en connaître le contenu, à savoir une première extension scénarisée l'été prochain, et une autre dans un an, en rajoutant en bonus une quête inédite d'infiltration ainsi qu'un set de skins.