Dungeons of Hinterberg : nouvelle bande-annonce

Petit retour sur le récent Xbox Partner Showcase avec la nouvelle bande-annonce de, la première tentative dans le milieu du jeune développeur Microbird se présentant comme un mélange entre de l'action-RPG et de la simulation sociale. En gros, vous évoluez dans un petit village alpin pour rencontrer des gens, nouer des relations, rendre des services… et de temps en temps, vous vous lancez à l'assaut d'un des 25 donjons récemment apparus dans les alentours (avec son lot d'ennemis et énigmes).Sortie prévue pour le printemps 2024 sur PC, Xbox Series et directement dans le Game Pass.