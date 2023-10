Le gros trailer de WarioWare : Move It à J-7

Le branche française de Nintendo diffuse le trailer overview deet ses allures de bouche-trou de ce que l'on appelle le « calendrier de fin de carrière d'une machine », bien qu'il faut reconnaître que les intentions sont là pour proposer l'épisode le plus complet de la franchise, rien qu'avec son mode « Histoire » jouable seul et en coopération et surtout le mode « Fiesta », simili party-game sous 5 plateaux dont un obligatoirement en 2V2.Sortie prévue le 3 novembre à un prix légèrement moindre que la moyenne (49,99€ max).