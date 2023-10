Quantum Error prépare (enfin) sa sortie en vidéo

L'arlésiennetient le bon bout, et arrivera le 3 novembre prochain sur PlayStation 5, et même pile pour Halloween (31 octobre) si vous passez par la précommande numérique. Une nouvelle bande-annonce est disponible pour dresser les contours de ce survival-horror dont le scénario fait écho dans ses bases à notre monde bien à nous : dans un futur plus ou moins proche, l'IA fait partie du quotidien et la plus grosse entreprise de la planète, Monad, va encore plus loin en mettant en place une IA qui va carrément « juger » l'utilité ou non des gens par exemple dans le monde du travail.Une réalité à la Black Mirror (mais tout à fait envisageable) conduisant à des manifestations vite devenues secondaires quand le principale centre de recherche Monad est victime d'un gigantesque incendie, causant l'intervention d'une équipe de pompiers dont vous êtes le capitaine, et le sauvetage des civils va vite se transformer en une survie au milieu de l'enfer cosmique.Des versions PC et Xbox Series sont prévues pour un peu plus tard.