Lords of the Fallen : la bonne grosse présentation

Il ne sera pas le morceau le plus populaire commercialement du mois d'octobre, loin de là même, mais le soft reboot dea ses chances de faire son trou auprès de la communauté Souls vu l'ambition totalement renouvelée après un premier épisode « sympa sans plus », et ce gros trailer overview est là pour convaincre quelques indécis de plus : deux mondes parallèles à explorer avec un système de switch, 9 classes, mode coop sans interruption, belle patte esthétique et des « centaines d'armes » (attention néanmoins à la surdose #NiOh).Sortie prévue le 13 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.