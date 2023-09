EA Sports UFC 5 balance ses arguments en vidéo

Après le reveal, place à la première vraie présentation pour, nouvel épisode après 3 ans de repos, permettant de bien exploiter le Frosbite dernier cru comme la New Gen (uniquement PlayStation 5 et Xbox Series) tout en proposant des arguments neufs : refonte du système de soumission, nouveau système d'impact bien plus réaliste et avec conséquences sur celui qui morfle (dans son endurance comme le fait que le combat peut prendre fin précipitamment), présence « physique » de l'arbitre…Electronic Arts ajoute que le 27 octobre, jour du lancement, les fans découvriront le mode carrière scénarisé et l'arrivée des défis hebdomadaires où nous contrôlerons des combattants en lien avec les événements réels.