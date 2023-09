Ubisoft aura pris un an de plus pour pondre son adaptation d', et tant pis pour pour le joli coup marketing qu'aurait pu être donner une sortie conjointe avec le deuxième film, mais cela n'empêchera pas les fans d'avoir un regard curieux sur le résultat.En voici justement une nouvelle bande-annonce suffisamment parlante sur les intentions, en attendant le lancement prévu le 7 décembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.