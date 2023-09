Demon Slayer : le Mario Party-like aussi chez nous

Surprise : le party-gameannoncé plus tôt cette semaine n'a pas l'intention de convaincre uniquement les japonais vu que SEGA vient d'officialiser une sortie en Europe et aux USA pour 2024, sans savoir encore néanmoins si nous aurons droit à une sortie mondiale.Pour ce qui concerne le jeu, c'est du puron ne va pas le cacher, avec 4 joueurs sur un choix de plateaux (en local comme en ligne) avec ses dés, ses nombreux coups de crasse et un lot de mini-jeux dont, petite originalité, des combats à effectuer à l'aide de la gyroscopie. Pourquoi pas tiens.