Mortal Kombat 1 : trailer de lancement à J-6 + un petit mot sur l'option cross-play

Une semaine nous sépare du lancement de(le 19 septembre) et Warner Bros prend un peu d'avance en diffusant le trailer final faisant le point sur le contenu dont ce que l'on pourra grignoter en solo, à savoir le mode Histoire et l'espèce de simili jeu de plateau voué à perdurer au fil des saisons avec du nouveau contenu.Parallèlement, NetherRealm a diffusé une liste des options d'accessibilitéet prévient que si le cross-play pourtant aujourd'hui de routine ne pourra être proposé, la possibilité de s'affronter entre joueurs de différents supports arrivera tout de même plus tard via une MAJ.