Mortal Kombat 1 : Nitara confirmée à J-12

Même si l'intégralité du casting a été leaké par une fuite de la version Switch, on faire feindre la surprise en découvrant que Nitara se voit officialisé au casting de, avec néanmoins le coup cette fois inattendu d'un doublage spécialement effectué par l'actrice Megan Fox.Les fans n'auront plus longtemps à patienter avec un lancement prévu dans moins de 2 semaines, plus précisément le 19 septembre, sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et donc Switch.