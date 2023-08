Mortal Kombat 1 : du gameplay en mode Invasion

Nous avons déjà parlé du mode Invasion de(19 septembre) mais une vidéo de présentation vaut mieux que 2 pauvres gifs, et voici donc quelques extraits de ce qui remplacera l'habituel mode Krypte : une sorte de plateau géant où chaque case correspond à un combat (avec ou sans conditions), un event, un mini-jeu…On y évoluera avec notre personnage (pouvant monter en niveau) et une bande de « kombattants », et tout comme les Tours du précédent épisode, ce mode aura son propre suivi avec de nouvelles règles, plateaux, trucs à débloquer (concept-arts & co).Aucun doute quant à la durée de vie titanesque du monde, mais à voir si l'intérêt sera bien présent.