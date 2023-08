Bien plus méconnu que l'épisode d'origine, pas aidé par le fait qu'en 2000, tous les joueurs commençaient à regarder vers la « Next Gen »,intégrera le service « Nintendo Switch Online + » ce 30 août en tant que 26e représentant du catalogue de cette machine.Parmi les autres jeux confirmés mais sans date, on trouveet, et on ignore si Nintendo s'attellera ensuite à négocier quelques perles rares, ou passer à tout simplement à autre chose.