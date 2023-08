TMNT Shredder's Revenge : une date pour le DLC, avec ses 2 nouveaux persos jouables

Fin du suspense : ce sera le 31 août que sortira l'extension de, l'occasion pour les développeurs de confirmer que Karai rejoindra Usagi Yojimbo en nouveaux personnages jouables, et que le nouveau mode se résumera à se la Survie en plus de pistes supplémentaires, le tout pour 7,99€. N'oublions pas la MAJ gratuite qui ira avec pour ajouter des coloris.Pour les curieux, le titre est toujours disponible dans le Game Pass et a été ajouté le mois dernier dans le service PlayStation Plus Extra.