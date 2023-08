THQ Nordic officialise Titan Quest II

a fait une entrée fracassante mais la concurrence se prépare dans l'ombre, déjà avecet désormais l'inattendu, tout juste officialisé par THQ Nordic (PC, PS5, XSX).Inattendu car la licence avait perdu son développeur il y a 15 ans, et que les tentatives de faire perdurer le premier épisode à coups de DLC ont donné des résultats en demi-teinte, mais l'éditeur compte cette fois sur les responsables depour nous offrir le succès souhaité avec déjà la promesse de progression du personnage encore plus souple (le premier était déjà un modèle du genre) et le fait que le loot sera plus maîtrisé que jamais : chaque arme aura une importance vu que l'on pourra l'améliorer jusqu'au rang Légendaire.Bon par contre on parle de THQ Nordic donc entre cette annonce et le lancement, il peut très bien se passer des années, mais le développeur promet du gameplay dans quelques mois.