Lost Soul Aside prend RDV pour le ChinaJoy

De bon matin, Sony nous dévoile son line-up pour l'event ChinaJoy 2023 qui se tiendra cette semaine du 28 au 31 juillet à Shanghai, avec une majorité de jeux déjà disponibles mais qui ont tout à fait le droit d'avoir une nouvelle pub, mais aussi quelques représentants du « China Hero Project » supporté par le constructeur dont on attend les sorties.Dans le lot, un focus particulier sera donné à, production orientée action attendue pour 2024 et qui a pris suffisamment forme pour obtenir lors de l'event une présentation spéciale mais aussi une démo jouable sur le stand PlayStation. On commence à y croire.