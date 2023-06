Lies of P : 10 minutes de présentation

Vous n'avez pas assez souffert durant la démo récemment mise en ligne ? Alors voici 10 minutes de gameplay supplémentaires pourpermettant d'aborder de nouveaux points comme certains des protagonistes dont on croisera la route, la portée du bestiaire incluant quelques boss, et les différents éléments avancés du gameplay.Le lancement tombera le 19 septembre sur PC ainsi que sur consoles en cross-gen PlayStation comme Xbox, sans oublier la proposition Day One du Game Pass.