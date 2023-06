Ghost Trick s'offre une démo jouable (dispo)

Souhaitant donner une nouvelle chance à un titre qui n'avait déjà pas rencontré un succès dithyrambique sur Nintendo DS, Capcom livre une démo préalable deavec disponibilité immédiate pour profiter des débuts de l'aventure jusqu'au Chapitre 2, avec transfert de sauvegarde vers le jeu complet (et en bonus deux arrières-plans et une musique supplémentaire).Les curieux pourront ensuite craquer ou non le 30 juin (tous supports) pour ce sympathique jeu d'énigmes où vous internerez Sissel, un détective mort se réveillant sous la forme d'un fantôme peu de temps après son assassinat, et qui n'aura que quelques heures (avant le lever du jour) pour découvrir la vérité.