Ultime espoir quant à la survie de Starbreeze,tient sa promesse d'une sortie cette année et ce sera plus exactement pour le 21 septembre, avec déjà un petit billet assuré de la part de Microsoft par la proposition Day One dans le Game Pass.En voici la bande-annonce pour que les retardataires comprennent de quoi on parle : une simulation de braquage en coopération où chaque partie sera soumise à une masse d'éléments aléatoires.