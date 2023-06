Tekken 8 : Claudio se prépare pour le ring + inscriptions pour la bêta fermée

Toujours pas de date de sortie pourmais néanmoins l'occasion d'y jouer prochainement avec plus exactement la tenue d'une bêta fermée du 21 au 24 juillet (que sur PS5) puis de nouveau du 28 au 31 juillet (PC, PS5, XSX).Intéressé ? Alors il suffit de vous inscrireet profiter si vous faîtes partie des élus de matchs classés (en cross platform) et des 16 personnages annoncés, dont le tout juste confirmé Claudio qui attend encore son trailer de présentation.Le titre étant évidemment encore en cours de rodage, toutes les features de gameplay ne seront pas présentes. La fonction « Heat Energy » sera par exemple absente, et la commande de « Heat Smash » sera commune à tous les protagonistes.