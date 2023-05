Outre un nouveau trailer, le Harmony de Dontnod a ses ''deux'' dates de sortie

Pendant que se prépare en coulisses l'action-RPG, dont on commence à douter de la promesse d'un lancement en 2023 (aucune nouvelle depuis les Game Awards), Dontnod parviendra à livrer dans tous les cas son, dont la sortie se fera en deux temps : le 8 juin sur PC & Switch, puis le 22 juin sur PlayStation 5 et Xbox Series.Une nouvelle expérience narrative où l'équipe s'est donnée les moyens par le doublage intégral pro, des scènes d'animation et la compositrice de, n'empêchant pas de se poser quelques questions quant à l'attirance du grand public envers ce type de DA. Pour rappel, le scénario mettra en avant Polly, qui dans la recherche de sa mère disparue va parvenir à pénétrer dans le monde astral de Rêverie où siègent 6 divinités, chacune dictant la conscience de l'humanité, que Polly pourra influencer avec les conséquences qui vont avec (Gloire, Pouvoir, Chaos, Vérité, Lien, Félicité).